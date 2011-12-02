-İş adamı Atilla Yıldırım ifade verdi ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - İş adamı Atilla Yıldırım, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 1990'lardaki bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Yıldırım, öğleden sonra adliyeye geldi. Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık bir buçuk saat süreyle ifade veren Yıldırım, adliyeden ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğunu bildirdi. ''İş adamı Ahmet Hamoğlu'nun Korkut Eken'e para verip vermediğine'' sorusu üzerine ise Yıldırım, ''Zaten para veren 'Evet verdim' diyor'' dedi. ''Eken'in, sıkışık durumda olduğunu belirterek, mahkeme masrafları için Hamoğlu'ndan para istediğini'' ifade eden Yıldırım, ''Ne kadar aldığını bilmiyorum. Büyük bir zarf içinde verdi. O sırada yanında ben de vardım'' dedi.