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İş adamı Atilla Uras yaşamını yitirdi 

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Atilla Uras tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

27 Haziran 2018 00:20

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın bodrum ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı Atilla Uras tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bodrum\'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank\'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki Atilla Uras, bugün saat 15.05\'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum\'daki evinde dinlenen Uras\'ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras\'ın cenazesinin yarın hastaneden alarak İstanbul\' a götüreceği öğrenildi.
Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.

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