İş adamı Ali Rıza Gültekin’e silahlı saldırı

Futbolda şike soruşturmasında 4 ay Metris Cezaevinde yatan Crispino giyim mağazalarının sahibi Ali Rıza Gültekin’e silahlı saldırı yapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Beykoz Yenimahalle, Doktor Ömer Besim Paşa Caddesi'ndeki kent ormanı girişinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Gültekin'in kullandığı 34 FP 7825 plakalı lüks otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Otomobilin sağ arka kapısına 1 kurşun isabet ederken, işadamı Gültekin saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de otomobil üzerinde çalışma yaptı. Ancak çevrede yapılan araştırmada mermi kovanı bulunamadı.

Olay Yeri İnceleme ekibinin cadde üzerindeki çalışmaları devam ediyor.