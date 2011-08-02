-''İRTİCA''DA BİR SONRAKİ DURUŞMA 12 EYLÜL'DE İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının bir sonraki duruşması 12 Eylül'de yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerini duruşmaya verilen arada değerlendirdi. Mahkemeye heyeti, sanık Albay Dursun Çiçek'in, iddia makamının, kendisi ile dosyada ismi geçen Astsubay Şenol Bozkurt hakkındaki irtibatı açıklaması ve dosyadan evrak çıkartılması taleplerini, usuli ve yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle reddetti. Sanık Çiçek'in, gizli tanıkların telefon kayıtları ve banka hesaplarının incelenmesi talebinin de reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, bu kişilerin tespit edilen HTS dökümleri ve banka hesaplarının sadece mahkemenin incelemesine esas olmak üzere getirtilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, gizli tanık ''Ethem''in bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için Erzincan Tanık Koruma Büro Amirliğine yazı yazılmasını kararlaştırdı. Atılı suçların işlendiği konusunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığının devam ettiğini ve delilleri karartma ihtimalinin bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, Dursun Çiçek, Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu 3 sanıkla birlikte toplam 7 kişinin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 12 Eylül'de yapılacak.