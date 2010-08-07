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''İRTİCA İLE MÜCADELE'' DAVASINDA 6. DURUŞMA İSTANBUL (A.A)

07 Ağustos 2010 12:56

-''İRTİCA İLE MÜCADELE'' DAVASINDA 6. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 6. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk, Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yıldırım katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan ile tutuksuz sanıklar Özel Yılmaz ve İlhami Ümit Handan ise duruşmaya gelmedi. Duruşma, Serdar Öztürk'ün savunmasına devam etmesiyle sürüyor. 

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