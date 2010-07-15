-''İRTİCA İLE MÜCADELE'' DAVASI 31 AĞUSTOS'A ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının bir sonraki duruşması 31 Ağustos Salı günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar, heyete başkanlık yapan Kemal Can tarafından açıklandı. Tutuklu sanık Dursun Çiçek'in, Genelkurmay Askeri Mahkemesinde duruşması olması nedeniyle Ankara'daki Mamak Cezaevine sevk edilmesi yönündeki talebinin kabulüne karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların talepleri ile sanıkların tutukluluk hallerinin celse arasında değerlendirilmesine hükmederek, duruşmayı 31 Ağustos Salı gününe erteledi.