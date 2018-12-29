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Irmakta tekne alabora oldu, suya düşen polis öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ırmakta balık tutarken, bulundukları teknenin alabora olması sonucu suya düşen polis memuru Nurettin Özaydın (45) boğuldu, arkadaşı hastanede tedaviye alındı

29 Aralık 2018 19:04

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde ırmakta balık tutarken, bulundukları teknenin alabora olması sonucu suya düşen polis memuru Nurettin Özaydın (45) boğuldu, arkadaşı hastanede tedaviye alındı.
Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde saat 12.00 sıralarında balık tutan Mustafa Yatağan ile polis memuru Nurettin Özaydın\'ın bulunduğu \'Yatağan 07\' adlı 4 metrelik tekne alabora oldu. Suya düşen Yatağan ile Özaydın\'ın çırpınıp sürüklendiğini gören çevredekiler yardıma gitti. Sudan çıkarılan Mustafa Yatağan ve Nurettin Özaydın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye götürüldü. Özel hastanede tedaviye alınan Özaydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yatağan\'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Nurettin Özaydın\'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu kaydedildi. Özaydın\'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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