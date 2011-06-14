-IRMAKTA AKINTIYA KAPILAN İKİ ÖĞRENCİ BOĞULDU ÇORUM (A.A) - 13.06.2011 - Çorum'un Ortaköy ilçesindeki İncesu Kanyonu'na gezmeye giden ve ırmaktan geçmek isterken akıntıya kapılan 6 öğrenciden 2'si hayatını kaybetti. 4 öğrenciyi öğretmenleri kurtardı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çorum'daki bir lisede eğitim gören 21 öğrenci, 2 öğretmenleri ile Ortaköy'deki İncesu Kanyonu'na gezmeye gitti. Öğrenciler, öğretmenleri ile kanyona yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun aktığı yönde kayalar üzerinde bulunan Kybele Kabartması'nı görmek için boğaza kadar ilerledi. Kabartmayı gördükten sonra geri dönerken sudan geçen öğrencilerden 6 tanesi akıntıya kapıldı. Öğrencilerden 4'ü öğretmenleri tarafından kurtarıldı. Fuat Polat (16) ile Muhammet Ali Kaya (17) suda boğuldu. Yaşamını yitiren iki öğrencinin cesetleri öğretmenleri tarafından ırmaktan çıkarıldı. Öğrencilerden Rabia Şentürk de (16) Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, Ortaköy Kaymakamı Zeliha Uyan, olayı duyar duymaz eşi Hüsamettin Uyan ve şoförü Süleyman Tekbaş ile yola çıktı. 19 AA 106 plakalı makam otomobili, Ortaköy çıkışında virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan Kaymakam Zeliha Uyan ile eşi Hüsamettin Uyan ve sürücü Süleyman Tekbaş, ambulanslarla Çorum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen Kaymakam Uyan ile diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.