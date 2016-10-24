Irmak bebek son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaybolan ve komşuları Himmet A. tarafından katledildiği belirlenen 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Irmak'ın cenazesi düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Alaşehir ilçesinde kaybolan Irmak Kupal'ı boğarak öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden Himmet A.'nın gösterdiği bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucu bulunan Irmak bebeğin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarına teslim edildi.

Adli Tıp raporu

Ön otopside Irmak bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Irmak Kupal'ın, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda ilk belirlemelere göre, "boyun basısından" öldüğü tespit edildi. Ön otopside cinsel saldırı bulgularına rastlandığı, kesin veriler için inceleme yapılmak üzere örnekler alındığı belirtiliyor.

Cenaze töreni düzenlendi

4 yaşındaki Irmak Kupal için Alaşehir Tokuçzade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası düzenlenen cenaze namazına, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Alaşehir Kaymakamı Osman Bilgin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Alaşehir Belediye Başkanvekili Hasan Alıcı, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda Alaşehirli vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği cenazede minik Irmak için gözyaşları sel olurken, anne Suriye, baba Bilal Kupal ayakta durmakta zorlandı. Minik Irmak’ın yakınları, katil zanlısı Himmet A. için idam istedi. Irmak’ın tabutunun üzerine kasımpatı çiçekleri konulurken, talihsiz kızın 10 yaşındaki ablası Ayşe Kupal da kardeşinin tabutu başında dua etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Irmak’ın minik bedeninin bulunduğu tabut omuzlara alınarak, götürüldüğü Yeni Mezarlığa defnedildi.

Ne olmuştu?

Alaşehir'de 14 Ekim'de sokağa oynamaya çıkan 4 yaşındaki Irmak Kupal'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Evin çevresindeki ormanlık alan ve dere yataklarında küçük kızın izine rastlanamamıştı.

Çocuğun ayak tırnaklarındaki genetik rahatsızlığın etkisiyle uzun süre yürüyemeyeceği ve kaçırılmış olma ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle arama çalışmalarına 16 Ekim'de ara verilmişti.

Irmak Kupal'ı öldürdüğünü katıldığı televizyon programında itiraf eden zanlı Himmet A'nın ifadesi doğrultusunda Ilıca Mahallesi Sarıkız mevkisindeki 4 dönümlük bağda sürdürülen çalışmalarda, küçük kızın cenazesi toprağa gömülmüş vaziyette bulunmuştu.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.