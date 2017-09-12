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Dünya

Irma Kasırgası 30 bin Türk'ü mağdur etti!

Kasırga milyonlarca kişiyi etkiledi

12 Eylül 2017 11:57

Irma Kasırgasının vurduğu Florida'da yaklaşık 30 bin Türk’ün gayrimenkulü var. Miami’de ev sahibi olan ünlüler arasında sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim de bulunuyor.

Onlarca kişinin ölümüne yol açan ve şiddetlenerek yoluna devam eden Irma Kasırgası Karayipler, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Küba'dan sonra ABD'nin Florida Eyaleti'ni de vurdu.

Ünlüler felaketten nasıl etkilerini Habertürk’e anlattı: 

Sibel Can (Aventura): Engincan ile küçük oğlum Emir Miami’deydi. Kasırga nedeniyle ben dönmelerini istedim. Kasırgadan 3 gün önce ikisi de çok şükür döndüler, yanımdalar.

Perran Kutman (Aventura): Daha uzmanlar ve yetkililer felaket uyarısını yapmadan önce biletimi aldım ve döndüm. Verilmiş sadakamız varmış.

Tolgahan Sayışman (Lincoln Road): Evde bir sıkıntı yok. Bir arkadaşımı gönderip baktırdım.

Nazan Şoray (Baca Raton): Sağlam binalara bir şey olmuyor. O konuda ben şanslıyım. Benim evde bir hasar yok.

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