-İRLANDA'YI KURTARMA TOPLANTISI BRÜKSEL (A.A) - 28.11.2010 - AB ekonomi ve maliye bakanları, borç krizindeki İrlanda'yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk kredi paketine onay verme konusunu görüşmek üzere toplandı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bakanlardan, oybirliğiyle İrlanda'yı desteklemelerini istedi. AB kaynakları, kurtarma paketi karşılığında uygulanacak istikrar programı konusunda İrlanda'yla AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası arasında 10 gündür süren müzakerelerde uzlaşma sağlanmasının ardından bakanların toplantıya çağrıldığını kaydetti. IMF'nin de katkısıyla Avro Bölgesi'nde Yunanistan'ın ardından İrlanda'yı da kurtarmaya hazırlanan AB, ağır borç yükü ve yüksek bütçe açığına sahip Portekiz ve İspanya'nın da yardım istemesinden endişe ediyor. Portekiz ve İspanya'nın da kervana katılması halinde, IMF'nin de desteğiyle Avro Bölgesi'nin mayıs ayında oluşturduğu 750 milyar avroluk kurtarma fonunun yetersiz kalacağı belirtiliyor. Mayıs ayında Yunanistan'ı 3 yıl süreli 110 milyar avroluk kredi paketiyle kurtaran Avro Bölgesi'nin ikili kredilerde uyguladığı yaklaşık yüzde 5,2 faiz oranının İrlanda için daha da yükselmesi bekleniyor.