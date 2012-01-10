-İrlanda'ya AB-IMF yardımı DUBLİN (A.A) - 10.01.2012 - ABD Bankası Citigroup'un baş ekonomisti Willem Buiter, İrlanda'ya, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile olası ikinci yardım programını şimdiden müzakere etmesi önerisinde bulundu. Ekonomist Buiter, Dublin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 2010 sonunda AB ve IMF ile 85 milyar avroluk yardım için anlaşan İrlanda'nın ikinci yardım olasılığını son dakikaya bırakmaması gerektiğini vurguladı. Uluslararası piyasalara bu yıl dönememesi durumunda İrlanda'nın yeni bir yardım anlaşmasını elinde hazır bulundurmasının iyi olacağına işaret eden Buiter, İrlanda'da 3.5 yıllık kemer sıkma dönemine rağmen hala varlığını sürdüren ''muazzam finansman açığı'' konusunda kesin olarak bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti. Bu arada, AB-IMF ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) troykası yetkilileri, yardım paketine ilişkin beşinci gözden geçirme çalışmalarına bugün Dublin'de başlıyor.