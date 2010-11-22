-İRLANDA'YA 80-90 MİLYAR DOLARLIK YARDIM DUBLİN/BRÜKSEL/LİZBON (A.A) - 22.11.2010 - Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, İrlanda'nın bankacılık ve bütçe açığı krizini aşması için üç yıl süreli kredi paketinin ayrıntılarını belirleme çalışmalarına başlıyor. AB ve IMF dün İrlanda'nın kurtarılmasına yardım etmeyi kabul ederken, İrlanda'nın bankalarını yeniden yapılandırma planı, kapsamlı uluslararası yardım paketinin merkezi desteği olarak düşünülüyor. AB ve IMF'nin İrlanda için hazırlayacağı kredi paketinin büyüklüğü henüz belirlenmezken, kredi miktarının toplam 80-90 milyar avroyu bulacağı tahmin ediliyor. AB ve IMF, mayıs ayında Yunanistan'ın borç krizinden çıkması için üç yıl süreli 110 milyar avro tutarında yardım paketi hazırlamıştı. Yetkililer, AB ve IMF'nin İrlanda'ya yardımda bulunma kararının finansal piyasalarda istikrarın sağlanmasına ve özellikle Portekiz ve İspanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkelerine olan güven kaybını önlemesine yol açacağını söylüyor. -AB VE AMB MEMNUN- AB ve Avrupa Merkez Bankası (AMB), İrlanda'nın mali yardım istemesinden memnun olduğunu bildirdi. AB Komisyonunun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, İrlanda'nın AB ve IMF'den finansal yardım talebinde bulunmasından memnun olduklarını söyleyerek, ''İrlanda'ya yardım etmek Avrupa'da finansal istikrarın korunmasını garanti edecek'' dedi. Avrupa Komisyonu, AMB ve IMF'nin üç yıl süreli yardım paketinin ayrıntılarını ay sonuna kadar hazırlayacağını belirten Rehn, ''Hazırlıkları süren program İrlanda ekonomisinin mali güçlükleri ve bankacılık sektöründe gelecekte sermaye ihtiyaçlarına karşılık verecek'' diye konuştu. AMB'den yapılan açıklamada da İrlanda'nın mali yardım talebinden memnun olduğu ve yardımın AB ve Avro Bölgesi'nin finansal istikrarına yardımcı olacağı belirtilerek, ''Bu programın İrlanda bankacılık sisteminin istikrarını sağlamaya katkıda bulunacağından ve ekonominin işlemesindeki rolünü yerine getirmesine izin vereceğinden eminiz'' denildi. Avro Bölgesi üyesi olmayan İngiltere de İrlanda'ya 7 milyar sterlin (11,19 milyar dolar) yardımda bulunmayı önerecek. İngiltere Hazinesi, İrlanda ekonomisinin başarılı olması ve istikrarlı İrlanda bankacılık sisteminin İngiltere'nin çıkarına olduğunu açıkladı. AB'li yetkililer, İrlanda'nın sorununun İspanya ve Portekiz gibi büyük bütçe açıklarına sahip Avro Bölgesi'nin diğer üyelerine sıçramasından ve sistemik krize yol açmasından endişe ediyor. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Şimdi İrlanda'nın sorununa doğru yanıtı bulduysak, o zaman diğerlerine bulaşmama etkisi şansı büyük olacak'' dedi. -İRLANDA TASARRUF PLANI HAZIRLIYOR- Bu arada bu yıl gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 32'sine ulaşan rekor büyüklükteki bütçe açığını azaltmaya çalışan İrlanda, 15 milyar avro tutarında dört yıl süreli tasarruf planını son rötuşlarını yapıyor. Tasarruf planı, yeni emlak vergisi getirilmesi, yardımlar ve hizmetlerde kesintiye gidilmesi gibi önlemleri kapsıyor. İrlanda Turizm Bakanı Mary Hanafin, tasarruf planının sonuna gelindiğini ve çarşamba günü açıklanabileceğini söyledi. Öte yandan Portekiz Maliye Bakanı Fernando Teixeira dos Santos, İrlanda'nın yardım talebinin piyasaya güveni sağlayacağını belirterek, ''İrlanda, kaygıları azaltacak, belirsizliği giderecek ve piyasa güvenini güçlendirecek önemli yardım planına sahip olabilir. Bu hiç şüphesiz Avro Bölgesi'nin istikrarı için olumlu bir durum'' dedi. Portekiz, bütçe açığı ve borcunu düşük, bankaların aynı sorunla karşı karşıya olmaması ve varlık balonuna sahip olmaması sebebiyle durumunun İrlanda'dan çok farklı olduğunu belirterek, yabancı yardım talebinde bulunmayı planlamadığını belirtiyor. Ülkesinin bankacılık sisteminin ''modern, ileri derecede gelişmiş, iyi düzenlenmiş, sağlam ve iyi sermaye yapısına'' sahip olduğunu kaydeden Teixeira dos Santos, hükümetin ''açık ve uygun mali düzenleme ve yapısal reformlar stratejisine'' sahip olduğunu ve bütçe açığı hedefini bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 7,3'üne ve gelecek yıl yüzde 4,6'sına çekmek için herşeyi yapacağını ifade etti. Sendikalar ise daha fazla tasarruf önlemlerinin İrlanda'da ayaklanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, İrlanda'nın yardım talep etmesinden sonra sıradaki ülkelerin Portekiz ve İspanya olduğunu yorumunda bulunuyor. Portekiz'deki Informacao de Mercados Financeiros şirketinden Filipe Garcia, ''Sanırım bu (yardım talebinde bulunacak) bir sonraki ülkenin Portekiz olacağı anlamına geliyor. Bu talep yıl sonundan önce ya da sonra mı olur onu bilemiyorum, ancak şimdi neredeyse kaçınılmaz'' diye konuştu. Madrid'de San Pablo Üniversitesi'nden Edro Schwartz da Portekiz'in kurtarma yardımında bulunmaya zorlanması halinde daha sonra dikkatlerin İspanya'ya çevrileceğini söyledi. AB ve IMF mayıs ayında Yunanistan için 110 milyar avro tutarında kurtarma paketi hazırlamış ve borç kriziyle karşı karşıya kalabilecek diğer Avro Bölgesi üyeleri için de 750 milyar avroluk Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) devreye sokulmuştu.