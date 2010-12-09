-İRLANDA'NIN NOTU 3 BASAMAK DÜŞTÜ DUBLIN (A.A) - 09.12.2010 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İrlanda'nın kredi notunu üç basamak indirerek, ''A+''dan ''BBB+''ya çekti. Fitch, İrlanda'nın görünümünün ise ''durağan'' olduğunu bildirdi. Fitch'den yapılan açıklamada, İrlanda'nın AB ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) sağladığı 85 milyar avroluk desteğe rağmen, yeniden yapılandırmanın maliyetleri ve bankalarına verilen desteğin bu ülkenin kredi notunun indirilmesinde rol oynadığını bildirdi. Açıklamada, ''kamu finansmanının kötüleşmesinin hızı ve ölçeğinin, bankacılık sektöründen kaynaklı mali ve makro finansal risklerin sürmesinin İrlanda'nın kredi notu görünümünün yüksek yatırım seviyesi notuyla uzun süre birbirine uygun olmayacağına'' dikkat çekildi. İrlanda'nın ekonomik görünümünün belirsiz olması ve piyasaya giriş olanağını kaybetmesinin de not indiriminde etkili olduğu belirtilen açıklamada, AB ve IMF yardımının 35 milyar avroluk kısmının zor durumdaki bankalara ayrılmasının sektörde gelecekteki kredi kayıplarına ilişkin kaygıları azalttığına işaret edildi. Fitch, finansal krizin şiddetlenmesinin mali tasarruf önlemleriyle birleşmesinin İrlanda'nın henüz başlangıç aşamasındaki toparlanmasını durdurabileceğini vurguladı.