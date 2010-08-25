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Ekonomi

İrlanda'nın kredi notu düştü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İrlanda'nın kredi notunu bir kademe indirerek AA-'ye düşürdü.

25 Ağustos 2010 03:00

T24- Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'tan İrlanda'ya gece yarısı kötü bir haber geldi.


S&P, İrlanda'nın uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek AA-'ye indirdi. Görünümü olumsuz olarak belirleyen kuruluş, böylece notun 1 ila 2 yıl içinde daha da düşebileceğinin sinyalini verdi.


S&P, kredi notunu İrlanda'nın bankacılık sektörünü desteklemek için tahmin edilenden daha fazla harcama yapacağı beklentisiyle kırdı.


İrlanda'dan Standard&Poor's'un not indirimi kararına tepki geldi. İrlanda Ulusal Hazine Yönetim Ajansı, S&P'nin not kırmanın hatalı bir karar olduğunu savundu.


Ajans, S&P'nin bankacılık sektörünün yapılandırılma maliyetine ilişkin tahmininin çok yüksek olduğunu ifade etti.

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