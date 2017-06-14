T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İrlanda’nın ilk açık eşcinsel başbakanı göreve başladı

1993 yılına kadar eşcinselliğin suç olduğu İrlanda’da Leo Varadkar, ülkenin ilk açık eşcinsel ve en genç başbakanı oldu.

14 Haziran 2017 23:24

Hint bir göçmen doktor ile İrlandalı bir hemşirenin oğlu olan 38 yaşındaki Leo Varadkar, eski Başbakan Enda Kenny’nin istifası üzerine boşalan başbakanlık koltuğuna oturdu. Kenny’nin istifası sonrasında iktidardaki Fine Gael Partisi’nin başkanlığına seçilen Varadkar, bugün İrlanda Parlamentosu’nda yapılan oylamada da 50’ye karşı 57 oyla başbakanlık görevine geldi, oylamada 45 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

İrlanda’da “Taoiseach” olarak adlandırılan başbakanlık makamındaki en genç isim olan Varadkar, oylama sonrasında “Liderlik yapmak için seçildim, ancak hizmet etme sözü veriyorum” şeklinde konuştu. Selefi Kenny de oylama öncesinde yaptığı açıklamada, Varadkar’ın “ülkenin bu göreve gelen en genç ismi olarak, İrlandalı yeni kuşak kadın ve erkekler adına konuştuğunu, modern, çeşitli ve her kesimi dahil eden bir İrlanda’yı temsil ettiğini” söylemişti.

Çoğunluğun Katolik olduğu İrlanda bir zamanlar Avrupa’nın en muhafazakar ülkelerinden biri olarak görülüyordu. Eşcinselliğin 1993 yılına kadar ‘suç’ sayıldığı İrlanda’da son yıllarda köklü değişiklikler kaydedildi. İrlanda, 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğine demokratik bir halkoylamasıyla yeşil ışık yakan ilk ülke oldu. Varadkar da referandumdan bir süre önce, eşcinsel olduğunu "Bu bir sır değil ama bilmeyenler olabilir” diyerek kamuoyuyla paylaşmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AP, AÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Leo VaradkarBaşbakan Enda KennyFine Gael PartisiVaradkarParlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24