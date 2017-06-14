İrlanda’nın ilk açık eşcinsel başbakanı göreve başladı

Hint bir göçmen doktor ile İrlandalı bir hemşirenin oğlu olan 38 yaşındaki Leo Varadkar, eski Başbakan Enda Kenny’nin istifası üzerine boşalan başbakanlık koltuğuna oturdu. Kenny’nin istifası sonrasında iktidardaki Fine Gael Partisi’nin başkanlığına seçilen Varadkar, bugün İrlanda Parlamentosu’nda yapılan oylamada da 50’ye karşı 57 oyla başbakanlık görevine geldi, oylamada 45 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

İrlanda’da “Taoiseach” olarak adlandırılan başbakanlık makamındaki en genç isim olan Varadkar, oylama sonrasında “Liderlik yapmak için seçildim, ancak hizmet etme sözü veriyorum” şeklinde konuştu. Selefi Kenny de oylama öncesinde yaptığı açıklamada, Varadkar’ın “ülkenin bu göreve gelen en genç ismi olarak, İrlandalı yeni kuşak kadın ve erkekler adına konuştuğunu, modern, çeşitli ve her kesimi dahil eden bir İrlanda’yı temsil ettiğini” söylemişti.

Çoğunluğun Katolik olduğu İrlanda bir zamanlar Avrupa’nın en muhafazakar ülkelerinden biri olarak görülüyordu. Eşcinselliğin 1993 yılına kadar ‘suç’ sayıldığı İrlanda’da son yıllarda köklü değişiklikler kaydedildi. İrlanda, 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğine demokratik bir halkoylamasıyla yeşil ışık yakan ilk ülke oldu. Varadkar da referandumdan bir süre önce, eşcinsel olduğunu "Bu bir sır değil ama bilmeyenler olabilir” diyerek kamuoyuyla paylaşmıştı.

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DW/dpa/AP, AÜ/EC