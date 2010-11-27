-İRLANDALILAR SOKAKTA DUBLİN (A.A) - 27.11.2010 - Borç krizindeki İrlanda hükümetinin kemer sıkma politikalarını protesto eden İrlandalılar, Dublin kent merkezinde düzenlenen yürüyüş ve gösterilerle seslerini duyurmaya çalıştı. İrlanda'daki 55 sendikayı çatısı altında toplayan İrlanda Sendikalar Konfederasyonu'nun (ICTU), "Daha iyi, daha adil bir yol var" sloganıyla düzenlediği yürüyüş, O'Connell caddesindeki gösterilerle devam etti. Sendika temsilcilerinin yaptığı konuşmalara, Christy Moore ve Frances Black de şarkılarıyla eşlik etti. İrlanda basını, eyleme 50 bin kadar kişinin katıldığını duyururken, sendika temsilcileri katılımın 100 bini aştığını belirttiler. Eylemi çok sayıda Avrupalı gazeteci de izledi. Katılımcıların, "IMF (Uluslararası Para Fonu) dışarı", "Hükümetin işi bitti", "Bankaların borcu bizim değil" yazılı pankartlar taşıdığı gösterilerde, Başbakan Brian Cowen ve Maliye Bakanı Brian Lenihan'ı "IMF'nin kuklaları" olarak gösteren maketler dikkati çekti. Küçük bir grup göstericinin de parlamento binası önünde eylem yaptığı bildirildi. Borç krizini tek başına aşamayınca Avrupa Birliği (AB) ve IMF'den yardım talep eden İrlanda hükümeti, çarşamba günü 15 milyar avro tasarruf öngören 4 yıllık bütçe planının ayrıntılarını kamuoyuna açıklamış, asgari ücretten üniversite harçlarına pek çok alanda sıkı tedbirler içeren plan, tepkilere neden olmuştu.