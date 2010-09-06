-İRLANDALILAR MATEMATİKTEN SINIFTA KALDI DUBLİN (A.A) - 06.09.2010 - İrlanda'da yapılan bir araştırma, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 40'ının temel matematik problemlerini çözmekte güçlük çektiğini ortaya koydu. İrlanda'daki okur-yazarlık seviyesini yükseltmeyi amaçlayan "National Adult Literacy Agency"nin (NALA) yaptığı araştırma kapsamında, 1000'i aşkın yetişkine ilkokul müfredatından seçilen 2 matematik sorusuyla, günlük yaşamda karşılaşılan türden 4 hesaplama işlemi soruldu. Test sonuçları, 10 kişiden 4'ünün soruların yarısını ya da tamamını yanlış yanıtladığını gösterdi. NALA çalışanları, araştırma sonuçlarının okuldan ayrılma yaşının önemini gösterdiğini belirtirken, ülkedeki işgücünün yüzde 20'sinin orta öğretim seviyesinin altında olduğu bildirildi.