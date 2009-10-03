İrlandalılar 'Lizbon'a evet'e daha yakın

İlk referandumda yüzde 53 hayır çıkmıştı

Ülke genelindeki seçim bölgelerinden oy sayım merkezine ulaşan bilgilere göre, 43 seçim bölgesinden 14'ünde sayım tamamlandı. İlk sonuçlar, Lizbon Anlaşması'nın onaylanmasını isteyenlerin oranının yüzde 64'ü bulduğunu gösteriyor.İrlanda'da Lizbon Anlaşması'nı destekleyen siyasetçiler sonucu şimdiden kutlamaya başlarken, anlaşmanın İrlanda'nın çıkarına olmayacağını savunan Lizbon karşıtları "yenilgi"yi kabul etti.İrlanda Başbakanı Brian Cowen, İrlanda'da ikinci kez referanduma sunulan Lizbon Anlaşması'nın halkın büyük çoğunluğunca desteklenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Doğru şeyi yaptık" dedi.Cowen, düzenlediği basın toplantısında, referandumun ilk sonuçlarının güçlü bir "evet"e işaret ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın geleceği için en doğru şeyi yaptık" diye konuştu.Referandum kampanyasında emeği geçen tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve İrlandalıların Lizbon Anlaşması'na dair endişelerini gidermek için güvenceler veren AB'ye teşekkür eden Cowen, "AB ile birlikte daha iyi, daha güçlüyüz" ifadesini kullandı.İrlanda genelindeki 43 seçim bölgesinden 33'ünde oy sayımının tamamlandığı, kesinleşen sonuçlara göre "Evet" oyu kullananların oranının şu an itibariyle yüzde 66,79'u bulduğu bildiriliyor. Resmi sonucun ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.İrlandalılar Lizbon Anlaşması'nı, 12 Haziran 2008'de düzenlenen ilk referandumda yüzde 46,6 oranındaki "Evet" oyuna karşı, yüzde 53,4 ile geri çevirmişti. Referanduma katılım oranı geçen yıl yüzde 53,1 olarak kaydedilmişti."Evet" cephesi, Lizbon Anlaşması'nın AB'nin karar alma süreçlerini hızlandıracağını belirtirken, "Hayır" cephesi, anlaşmanın içeriğinin İrlanda'nın egemenlik halkarını ortadan kaldıracağını savunuyordu.Sandıktan "hayır" oyu çıkması durumunda, Lizbon Anlaşması'nın rafa kaldırılması sözkonusuyudu Çünkü AB'nin anayasası konumundaki anlaşmanın yürürlüğü girmesi için 27 üye ülke tarafından da onaylanması gerekiyor.