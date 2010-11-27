-İRLANDALILAR KEMER SIKMAYA KARŞI SOKAKLARDA DUBLİN (A.A) - 27.11.2010 - Borç krizindeki İrlanda hükümetinin kemer sıkma politikalarını protesto eden halk, bugün Dublin kent merkezinde düzenlenecek yürüyüşle sesini duyurmaya çalışacak. İrlanda'daki 55 sendikayı çatısı altında toplayan İrlanda Sendikalar Konfederasyonu'nun(ICTU) öncülük ettiği yürüyüşe on binlerce kişinin katılması beklenirken, gece başlayan kar ve dolu yağışının şehir dışından gelecek katılımcaları etkileyebileceği belirtiliyor. ICTU yönetiminin, yürüyüşün medeni ve dostane bir hava içinde geçeceğini açıklamasına rağmen, İrlanda polisi olası şiddet olayları için güvenlik önlemlerini artırdı. Borç krizini tek başına aşamayınca Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talep eden İrlanda hükümeti, çarşamba günü 15 milyar avro tasarruf öngören 4 yıllık bütçe planını kamuoyuna açıklamış, asgari ücretten üniversite harçlarına pek çok alanda sıkı tedbirler içeren plan, tepkilere neden olmuştu. Hükümet, 4 yıllık planın ilk kısmı olan ve 6 milyar avro tasarruf öngören 2011 bütçe tasarısını 7 Aralıkta meclise sunacak.