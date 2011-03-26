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Dünya

İRLANDALILAR KANSERE KARŞI AYAKLANDI DUBLİN (A.A)

26 Mart 2011 13:02

-İRLANDALILAR KANSERE KARŞI AYAKLANDI DUBLİN (A.A) - 26.03.2011 - İrlandalılar, kanser hastalarına destek olmak ve daha fazla kişiyi kanser konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl 25 Mart'ta düzenlenen "Daffodil" günü kampanyaları için seferber oldu. Ülke genelinde 5000'i aşkın gönüllü, İrlanda Kanser Toplumunun (ICS) çalışmaları için para toplamak amacıyla dün sokakları sarı çiçek ve balonlarla donattı. Dublinliler kampanyaya, başkentin işlek caddelerinde ilginç kostümlerle dolaşan gönüllülerden çiçekli yaka iğneleri satın alarak katkıda bulundu. Halkın kişisel olarak çeşitli etkinlikler de düzenleyerek katıldığı kampanyadan bu yıl ICS'nin fonuna yaklaşık 4 milyon avro aktarılması hedefleniyor.  "Daffodil" günü, farklı tarihlerde ABD, Kanada, Avustralya'da da düzenleniyor.  İrlanda'da yaygın olarak görülen bir tür nergis çiçeği olan "daffodil"in baharın habercisi olduğu söyleniyor. Türkçe zerrin ya da fulya olarak bilinen bu bitki, kısa süreli olarak Mart ayında açıyor ve yeniden çiçeklenmek için bir sonraki baharı bekliyor.

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