İrlandalı turist, sesinden etkilendiği müezzin için kaymakamlığa dilekçe verdi!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve İrlandalı turist Baya Hilary Demdsey, Kuşadası'nda bulunan Hanım Cami'sinde görevli müezzin Arif Ercan'ın sesini duyabilmek için kaymakamlığa dilekçe verdi.

15 yıldır Kuşadası’na gelen 60 yaşındaki Baya Hilary Demdsey, Kuşadası merkezde bulunan Hanım Cami’nde yankılanan ezan sesinden çok etkilenince önce telefonuyla ezanın sesini kaydetti, daha sonra da camiye gidip müezzinle tanıştı.



Kaydettiği ezan sesini Kuşadası’nda yaşayan diğer İrlandalı turistlere de dinleten Hilary Demdsey, diğer arkadaşlarının da çok etkilenip duygulandığı görünce bu kez Kuşadası Kaymakamlığı’na dilekçe yazıp aynı müezzinin kendi bulundukları bölgede ezanları okuması için imza kampanyası başlattı.



Ezanı dinlettirdiği 51 kişiden imza toplayan Bayan Hilary Demdsey, "Bana başka bir camide görev aldığını geçici olarak bugünlük gelip ezan okuduğunu söyledi. İmza toplayıp Kaymakamlığa dilekçe verdik. Arif Ercan umarım Hanım Cami’ye tekrar gelir ve biz de ezanları onun sesinden dinleriz" diye konuştu. (İHA)