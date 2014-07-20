İrlandalı siyasetçi, İsrail bayrağını indirdi

İrlandalı belediye meclisi üyesi ve siyasetçi Hugh Lewis, ülkede düzenlenen yelken şampiyonasına katılan İsrail'in bayrağını indirdi.

Irish Independent gazetesinin haberine göre; İrlanda'nın doğusundaki Dun Laoghaire Limanında düzenlenen Avrupa 16 Yaş Altı Yelken Şampiyonası'na katılan 44 ülkenin bayrağının asılı olan alana merdiven getiren Lewis, İsrail bayrağını gönderden indirdi.



Sol görüşleriyle bilinen "People Before Profit" isimli siyasi partinin üyesi olan Lewis'in bu hafta Dun Laoghaire Limanı yetkililerinden birkaç kez İsrail bayrağını indirmelerini talep ettiği, ancak bu gerçekleşmeyince dün sabah bir merdivenle bayrağı kendisinin indirdiği bildirildi.



Sosyal medyada olayın fotoğrafını da paylaşan Lewis, "Çok sayıda girişimime karşın liman yetkilileri İsrail bayrağını indirmeyi reddetti. Bunun üzerine 'People Before Profit' partisi bayrağı indirdi. Sadece bugün İsrail'in barbarlığı sonucu Gazze'de 14 kişi öldü. Filistin için adalet talep edin" diye yazdı.



Hugh Lewis, şampiyonaya katılan İsrailli çocuklar aleyhinde kişisel birşeyinin olmadığını belirtti. Gazete, bugün sona eren ve dört gün süren yelken şampiyonasına İsrail'den üçü kız toplam 7 kişinin katıldığını bildirdi.