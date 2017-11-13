İrlandalı sanatçıdan Arakanlılara destek

İrlandalı şarkıcı Bob Geldof, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile aynı nişanı paylaşmak istemediği gerekçesiyle “Dublin Özgürlük Nişanı"nı iade edeceğini açıkladı.

Yazılı açıklama yayımlayan Geldof, Suu Çii’yle ilgili olarak, "Şehrimizle bağlantısı hepimizi utandırıyor. Onunla hiçbir işimiz olmamalı. Biz onu onurlandırdık, o bizi utandırıyor." ifadelerini kullandı.

Suu Çii’ye de verilen "Dublin Özgürlük Nişanı"nı iade edeceğini belirten Geldof, "Arakanlı Müslümanları etnik temizliğe maruz bırakan bir kişiyle hiçbir şekilde bağlantım olsun istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Geldof, Dublin Belediye Meclisinin, Suu Çii’nin nişanını iptal etmesi halinde kendisinin nişanı yeniden kabul edebileceğini kaydetti.

Oxford Belediye Meclisi de Suu Çii'ye takdim ettiği Oxford Özgürlük Nişanı’nı geçen ay geri alma kararı vermişti.

Suu Çii'nin 1964-1967 yıllarında öğrenci olduğu Oxford Üniversitesindeki portresi de sergilendiği yerden alınarak depoya kaldırılmıştı.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın büyük çoğunluğu çevre ülkelere sığındı.