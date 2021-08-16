İrlandalı Olimpiyat sporcusu Jack Woolley, darp edildi; saldırgan "Yanlış kişi" diyip özür diledi

İrlandalı Olimpiyat sporcusu Jack Woolley, arkadaşlarıyla dışarı çıktığı gecede 12 kişilik grup tarafından darp edildi.

22 yaşındaki genç, Instagram hesabında bir ambulans ve hastane yatağının içinden kana bulanmış giysileri ve yüzündeki kesikleri gösteren fotoğraflarını paylaştı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 58 kg birinci turda elenen Woolley, gece yemek yemeye çıktığını söyledi.

"12 kişilik erkek ve kadınlardan oluşan bir çete, Liffey Nehri boyunca insanlara şiddetle saldırmaya başladı. Ne yazık ki, bu grup üyelerinden biri tarafından yüzüme yumruk atıldı ve rastgele saldırılarının kurbanı oldum" diyen Wolley, ona yumruk atan kişinin daha sonra özür dilediğini ve "Yanlış kişi. Benim hatam" dediğini aktardı.

Woolley, "Neyse ki ambulansı arayabildim ve bilincimi koruyabildim, arkadaşlarım bu konuda bana yardımcı oldu. Destek mesajlarınız için hepinize tekrar teşekkür ederim. Umarım hızlı iyileşirim. Zor bir iki ay oldu" diye devam etti.

Yetkililer, hayati tehlike oluşturmayan yaraların tedavisi için sporcunun başka bir hastaneye nakledildiğini belirterek, herhangi bir tutuklama yapılmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü söyledi.