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İrlandalı kız öğrenci, fakülte binasından düşerek öldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İrlanda uyruklu Joj Jerel (23) öğrenim gördüğü fakültenin beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi

26 Eylül 2018 16:54

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), İrlanda uyruklu Joj Jerel (23) öğrenim gördüğü fakültenin beşinci katından düşerek yaşamını yitirdi.
Üniversite öğrencisi Joj Jerel, henüz belirlenemeyen bir nedenle, öğrenim gördüğü Veterinerlik Fakiltesi\'nin 5\'inci katının koridorundaki pencereden düştü. Yaklaşık 25 metreden fakültenin önünde park halindek duran otomobilin üzerine düşen genç kız, ağır yaralandı. İrlandalı öğrenci, çevredekiler tarafından kampüsteki hastaneye kaldırıldı. Joj Jerel, yaklaşık bir saat süren tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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