İrlandalı atlet, Olimpiyatlardaki "seks karşıtı yatakları" test etti: "Yalan haberlerde bugün"

Tokyo Olimpiyatları’nda yarışan atletlerin kaldığı odalarda, sürdürülebilirlik amacıyla kartondan yapılan yatakların “Sporcuların seks yapmasını engelleme” amacı taşıdığı iddiasına yanıt İrlandalı atlet Rhys McClenaghan’dan geldi. Sporcu, yatağın üzerinde zıplayarak kolay kolay kırılmadığını gösterdi.

Twitter’dan bir video paylaşan McClenaghan, kartondan yatakların ani hareketlerde kırılacağı için sporcuların seks yapma ihtimalini de kaldırdığına ilişkin iddialara yatağın üzerinde zıplayarak yanıt verdi.

McClenaghan, zıplarken kırılmayan kartondan yatak üzerinde “Olimpiyatlardaki yalan haberlerin’ bugünki bölümüde, bu yatakların ‘seks karşıtı’ olması gerekiyor. Evet, kartondan yapılmışlar ancak anlaşılan herhangi bir ani harekette kırılmaları gerekiyor” dedi.

New York Post’un aktardığına göre, kartondan yatakların kullanılmasındaki amaç, Olimpiyatlar bittiğinde geri dönüştürebilmek.

Yatakların seks yapmayı engellemeyi amaçladığına ilişkin iddialar ise ABDli uzun mesafe koşucusu Paul Chelimo tarafından başlatıldı. Chelimo Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Tokyo Olimpiyatları’ndaki yataklar kartondan yapılacak, bunun amacı atletler arası yakınlığı engellemek” dedi.

USA Today’in aktardığı habere göre yataklar 200 kiloya kadar taşıyabiliyor.