-İrlandalı aktivist İsrail'i anlattı DUBLİN (A.A) - 07.11.2011 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren teknelere müdahalesi sonrası gözaltına alınan İrlandalı aktivistlerden Fintan Lane, filodaki İrlanda teknesi MV Saoirse'de yaşadıkları dile getirdi. Gazze'ye İrlanda Gemisi kampanyasının koordinatörü Lane, Dublin'deki kampanya yetkilileriyle kurduğu telefon bağlantısında, ''MV Saoirse'in ele geçirilişi şiddetli ve tehlikeliydi'' diyerek, İsrail'e götürülmek istemediklerini net olarak dile getirmelerine rağmen teknelerden zorla çıkarıldıklarını söyledi. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, olayın İsrail güçlerinin teknelere tazyikli su sıkması ve yolculara pencerelerden silah doğrultmasıyla başladığını anlatan Lane, kuşatma sırasında iki teknenin birbirine çarparak hasar gördüğünü ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlattı. Kampanya sözcülerinden Claudia Saba da Fintan Lane'in anlattıklarının, İsraillilerin ''teknelerdeki aktivistlerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alındığına'' ilişkin ifadesiyle çeliştiğini belirtti. İrlanda teknesi Saoirse ile Kanada teknesi Tahrir, geçen hafta Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkmış, İsrail güçleri cuma günü teknelere müdahale etmişti. Gözaltına alınan aktivistlerden bazıları ülkelerine hemen gönderilirken, aralarında 14 İrlanda vatandaşının da bulunduğu diğer aktivistlerin bugün sınır dışı edilmesi bekleniyor.