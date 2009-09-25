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Dünya

İrlanda'dan Türkiye'ye 'hayır' afişi!

Lizbon Antlaşması referandumunda 'hayır' oyu verilmesini isteyenler, Türkiye karşıtı bir broşür hazırladı.

25 Eylül 2009 03:00

Lizbon Antlaşması referandumunda 'hayır' oyu verilmesini isteyenler, Türkiye karşıtı bir broşür hazırladı.

İrlanda’da 2 Ekim’de yapılacak Lizbon Antlaşması referandumunda “hayır” oyu verilmesini isteyenler, üzerinde “Daha fazla göç istiyor musunuz” yazan, altında da bir hindi (İngilizce: Turkey) resmi bulunan broşür dağıtıyorlar.

Broşürde, Türkiye’nin “az gelirli işçi ve küçük çiftçilerden” oluştuğu öne sürülerek, referandumdan “evet” çıkması halinde Türklerin Avrupa’ya akın edeceği iddia ediliyor. Dublin kentindeki Türk dernekleri protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor

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