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Dünya

İrlanda'dan Lizbon'a 'evet'

İrlanda halkı Avrupa Birliği'nin idari yapısında reform öngören Lizbon Anlaşması'nı onayladı.

04 Ekim 2009 03:00

İrlanda halkı Avrupa Birliği'nin idari yapısında reform öngören Lizbon Anlaşması'nı onayladı.

Dün (03.10.09) gerçekleştirilen referandumda seçmenin yüzde 67,1'i anlaşmaya evet oyu verdi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, ülkesi adına büyük sevinç duyduğunu kaydederken, İngiltere Başbakanı Gordon Brown da anlaşmanın hem İngiltere hem de Avrupa için yararlı olduğunu söyledi.

27 üyeli AB'de karar alma mekanizmasını düzenlemeye yönelik anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için tüm üyeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Üye ükelerin çoğu antlaşmayı parlamentolarına onaylatırken, anayasası referandumu zorunlu kılan tek ülke İrlanda.

İrlanda'da bu konuda Haziran 2008'de de referandum düzenlenmiş, Lizbon Antlaşması'na hayır denmişti.

Oylama öncesinde Evet cephesi Lizbon Antlaşması'nın Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerini hızlandıracağını savundu. Bu cephe, hayır demenin, resesyondan yeni çıkmaya başlayan İrlanda'yı yalnızlaştıracağını vurguluyordu.

Hayır cephesi ise, anlaşmanın geçen yılki referandumda zaten reddedildiğini, üstelik anlaşmanın içeriğinin İrlanda'nın egemenlik halkarını ortadan kaldırdığını savundu.

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