Türkiye'nin et ithalatı yaptığı ülkelerden biri olan İrlanda'dan 2 bin sığır daha geliyor. Sığırların gelecek hafta gemiyle yola çıkacağı belirtildi.

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Viastar firması Türkiye'ye yaklaşık 2 bin baş daha sığır ihracatı yapmaya hazırlanıyor. Her biri en az 400 kilogram ağırlığında olan hayvanlar haftaya Çarşamba günü İrlanda karasularından hareket edecek.

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Söz konusu firma daha önce de Türkiye'ye iki ayrı kez ihracat yapmıştı. Son parti ile birlikte İrlanda'dan Türkiye'ye yapılan ihracat 7 bin 820 başa ulaşacak.

Öte yandan İrlanda'dan Türkiye'ye bu yıl içinde ihraç edilen buzağı sayısı ise 2 bin 233 adet oldu.

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Türkiye'nin kasaplık sığır ithalatına izin verdiği ülkeler şöyle:

"Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovakya, Uruguay, Yunanistan"