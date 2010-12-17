İrlanda'daki kürtaj yasağı kalkacak mı?

T24- İrlanda hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İrlanda'daki kürtaj yasağına ilişkin kararının dikkatle ele alınacağını bildirdi.





AİHM, İrlanda'da hayati tehlike altındaki hamile kadınlara kürtaj izni verilmesine ilişkin mevcut sorunlu uygulamaların insan hakları ihlaline neden olduğuna hükmetmişti.

Hükümetten yapılan açıklamada, AİHM kararının dikkatle inceleneceği ve kararın uygulanması için hangi adımların atılması gerektiğinin düşünüleceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Mary Harney, bu konunun büyük olasılıkla bahar aylarında öngörülen genel seçim sonrasında ele alınabileceğini söyledi.



Roma Katolik Kilisesi'nin İrlanda ve Kuzey İrlanda'daki en yüksek yetkilisi konumunda bulunan Kardinal Sean Brady de mahkeme kararının İrlanda'yı kürtaj yasağının kaldırılmasına ilişkin yasal bir sürece mecbur kılmadığını, ancak annenin ve doğmamış bebeğinin haklarını gözetmeye de daima yükümlü olduklarını kaydetti.



Anne kanser hastasıydı







İrlanda'da yaşayan ve kanserle mücadele eden Litvanyalı bir kadın, hamileliğin hastalığının nüksetmesine yol açabileceğini düşünerek kürtaja karar vermiş, ancak durumunun yasal olarak İrlanda'da kürtaj yaptırmaya uygun olduğu konusunda kendisini destekleyen doktor bulamaması nedeniyle operasyon için Londra'ya gitmek durumunda kalmıştı.

Şikayeti inceleyen AİHM, İrlanda'daki kürtaj yasağının, hayati tehlike yaratacak durumlarda hamile kadınlara tıbbi müdahalede bulunulmasına engel olduğuna hükmederek bu durumun insan hakları ihlali anlamına geldiğini bildirmişti.



Çok sayıda kadın kürtaj için yurtdışına çıkıyor







"Doğmamış bebeklerin haklarına" büyük önem atfeden Katolik İrlanda'da kürtaj yasağına ilişkin belirsizlikler, her yıl çok sayıda kadının kürtaj için ülke dışına çıkmak durumunda kalmasına neden oluyor.

AİHM kararıyla yeniden gündeme gelen kürtaj yasağının, İrlandalı politikacıların seçim kampanyalarında da önemli yer tutacağı sanılıyor.