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BBC Türkçe

İrlanda'da yok olan kumsal 30 yıl sonra geri geldi

İrlanda'nın batısında 1984 yılında sular altında kalarak kaybolan bir kumsal yeniden ortaya çıktı. Bölge halkı yaz öncesi yaşanan bu mucivezi gelişmeden dolayı çok mutlu.

29 Nisan 2018 20:30

İrlanda'nın batısındaki Achill Adası'nda bulunan Dooagh kumsalı sular altında kaldıktan 30 yıl sonra mucizevi bir şekilde yeniden ortaya çıktı.

Bu kumsal, 1984 yılında yaşanan fırtınada sular altında kalmıştı.

Ancak Nisan 2017'deki aşırı kuvvetli gel-gitin ardından yüz binlerce ton kum yeniden bu bölgede birikerek, kumsalın tekrar oluşmasını sağladı.

Bu bölgeye her yıl binlerce turist geliyor. Burada yeniden 300 metre uzunluğunda bir sahil hattının oluşması ise en çok bölgenin sakinlerini memnun etti.

Achill Adası Turist Ofisi'nden Emmet Callaghan, BBC'ye yaptığı açıklamada, bölge halkının bu durumdan çok memnun olduğunu söyledi.

Callaghan, "Dün burada resmen trafik tıkandı. İrlanda ve İngiltere'nin dört bir yanından binlerce kişi otomobil ve karavanlarıyla yeni sahilimizi görmek için köyümüze akın ediyor" dedi.

Callaghan, bu bölgede halihazırda beş mavi bayraklı sahil bulunduğunu ve bu yeniden oluşan kumsalın da altıncı mavi bayrağı almasını umduklarını söyledi.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Ivan Haigh, kumsalın yeniden ortaya çıkmasının iki muhtemel açıklaması olduğunu söyledi ve şunlardı ekledi:

"Bu durum ya kumsalın alt veya üst tarafında tortu arzında bir değişim yaşanması ve bunun da sahile tortuları taşımasından kaynaklanmıştır ya da bu kumsalın yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde dalga iklimi değişmiş veya bir dizi gel-git yaşanmıştır."

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