-İRLANDA'DA SİYASİ KRİZ DUBLİN (A.A) - 22.11.2010 - İrlanda Başbakanı Brian Cowen, bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından İrlanda meclisinin feshedileceğini açıkladı. Başbakan Cowen, koalisyonun küçük ortağı Yeşiller Partisi'nin seçim istemi üzerine, partisi Fianna Fail'in bakanlarını acilen toplantıya çağırarak durumu değerlendirdi. Cowen, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, öncelikli gündem maddelerinin bütçe görüşmeleri ile AB ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep edilen yardım paketi olduğunu vurguladı. Acilen istifa etmesi yönündeki talepleri reddeden Cowen, bütçe sürecinin tamamlanmasının ardından meclisin feshini isteyeceğini kaydetti. Yeşiller Partisi lideri ve Çevre Bakanı John Gormley, ülkedeki ekonomik çöküşü ve halkın beklentilerini gerekçe göstererek, 2011 bütçesinin meclisten geçirilmesinin ardından hükümetten desteğini çekeceklerini açıklamış, Ocak ayının ikinci yarısında seçim istediklerini bildirmişti. Yeşiller'in bu istemine, bir süredir iktidarın ekonomik krizle başetme biçimini eleştiren muhalefet partileri ve bazı bağımsız milletvekilleri de katılıyor. İrlanda'nın 6 milyar avro tasarruf öngören 2011 bütçesi 7 Aralık'da meclise sunulacak. Bütçe sürecinin tamamlanmasının haftalar alabileceği ve genel seçimin Şubat ya da Mart ayında yapılabileceği yorumunda bulunuluyor.