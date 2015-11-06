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Dünya

İrlanda'da kürtaj yasağını protesto eden kadınlar adet bilgilerini Twitter'dan paylaşıyor!

Komedyen Grainne Maguire öncülüğünde başlayan protesto hızla yayıldı

06 Kasım 2015 18:18

Bebeğin veya annenin hayati tehlikesinin bulunduğu durumlarda bile kürtajın yasak olduğu İrlanda’da kadınlar ilginç bir kampanya başlattı. İlk olarak komedyen Grainne Maguire’nin mesajlarıyla başlayan protestolarda kadınlar adetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi veriyor.

Grainne Maguire ilk olarak "Bence İrlandalı kadınlar liderimiz @EndaKennyTD'ye adet döngülerini de ayrıntılarıyla bildirmeli. Hey @EndaKennyTD adetimin iki gün önce başladığını bilmek istersin herhalde. Önce çok yoğundu ama şimdi epey azaldı” diye yazdı.

Maguire, İrlanda Anayasası'nda ceninin hayatını annenin hayatına eşdeğer tutan ve kürtajı suç haline getiren 8. maddenin kaldırılmasını talep eden #repealthe8th (8. maddeyi kaldırın) etiketini de mesajlarına ekledi. Etiket kısa sürede TT oldu. Etikete yağan mesajlardan bazılarında kadınlar "Madem özelimiz kamu alanına taşınıyor, bari hepten taşınsın" diyerek Başbakan Enda Kendy'ye adetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Bazılarında da "Adet görürken çikolata yemeyi ve bedensel özerkliğimin olmayışına ağlamayı severim" gibi esprili eleştiriler dile getirildi.

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