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Dünya
Deutsche Welle

İrlanda'da kürtaj referandumunun tarihi belli oldu

Kürtaj konusunda sert yasal uygulamaların bulunduğu İrlanda'da kürtajın yasallaştırılmasına olanak sağlayacak referandumun 25 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

29 Mart 2018 01:29

İrlanda'da kürtajın yasallaşması konusunda yapılacak referandumun tarihi belli oldu. İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda halk oylamasının 25 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

İrlanda'da 2014 yılında yapılan değişiklik ile kürtaj konusundaki yasalar yumuşatılmış ve hamile kadınların hayati tehlikesi söz konusu olduğu durumlarda kürtaja izin verilmesine olanak sağlanmıştı.

Buna rağmen, Katolikliğin etkisi altındaki İrlanda, Avrupa Birliği üyeleri arasında kürtaj konusunda en katı yasalara sahip ülke olma özelliğini taşıyor. Geçerli yasalara göre, kürtaj yasağını ihlal edenlere 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ülkede, tecavüz sonrasında da kürtaja izin verilmiyor.

Ülkede anayasanın ilgili maddesinde, annenin yanı sıra doğmamış çocukların da yaşama hakkı güvence altına alınıyor. Mayıs ayında yapılacak referandumda anayasanın bu maddesinin değiştirilmesi öngörülüyor. Anayasada gereken değişikliğin yapılmasının ardından parlamentonun gebeliğin 12'nci haftasına kadar kürtajı yasallaştıran düzenlemeyi yapması mümkün olabilecek.

Referandum kararı bu yılın başında alınmıştı

Dublin hükümeti bu yılın başında kürtaja ilişkin yasaların yumuşatılması için referandum yapılacağını açıklamıştı.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, bu yılın başında yaptığı açıklamada "Her yıl ülkenin çeşitli yerlerinden binlerce İrlandalı kadının kürtaj olmak için yurt dışına gittiğini biliyoruz. Çok sayıda kadının gebeliğe son vermek için postayla kürtaj hapı aldığını biliyoruz” demişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, kürtaj yasağının insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında İrlanda'yı eleştirerek, hükümetten bu konuda yeni düzenlemeler yapılmasını talep etmişti.

dpa,AFP/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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