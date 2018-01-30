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Dünya
Deutsche Welle

İrlanda'da kürtaj referandumu yapılacak

İrlanda'da kürtajı yasaklayan kanunun esnetilmesi için referandum hazırlığı yapılıyor. Anketler, İrlandalıların bu hamleye destek verdiğini gösteriyor.

30 Ocak 2018 20:18

Katolikliğin son derece katı olarak uygulandığı Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nde kürtaj yasasının yumaşatılması için mayıs ayında referandum düzenlenmesi planlanıyor.

Referandumda İrlandalılardan şu an yürürlükte olan kürtaj düzenlemesinde değişiklik yapılması için yetki istenecek. Referandumdan 'evet' çıkması durumunda yasa gözden geçirilecek.

İrlanda'da anayasa sadece referandum yoluyla alınan kararlarla değiştirilebiliyor. Anketler İrlandalıların yüzde 56'sının gebeliğin ilk 12 haftasında kürtaja izin verilmesine sıcak baktığını gösteriyor.

Hekimlikten siyasete geçen ve Haziran ayında iktidara gelen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kürtaj yasasını 'son derece kısıtlayıcı' bulmakla birlikte kürtaja yönelik düzenlemelerde belli sınırların aşılmasını da istemiyor.

1983'te İrlanda Anayasası'na eklenen maddeyle kürtaj yasaklanmıştı. Maddede, anne kadar karnındaki embriyonun da yaşama hakkının olduğu vurgulanıyor. Kürtaj maddesi 2013 yılında annenin hayatının tehlikede olduğu durumlarda operasyona izin verecek şekilde değiştirilmişti. Maddenin değiştirilmesinde, 2012'de kürtaj izni verilmeyen bir kadının doğum sırasında yaşamını kaybetmesi rol oynamıştı.

Mevcut yasalara göre, izin verilen haller dışında kürtaj yaptıran kadın 14 yıla kadar hapis cezası alabiliyor. Ancak yasa kadınlara yurt dışında kürtaj yaptırma izni veriyor. Her yıl binlerce İrlandalı kadın cerahi müdahale için İngiltere'ye gidiyor.

DW,AFP/AG, AÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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