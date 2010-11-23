-İRLANDA'DA KRİZ ERKEN SEÇİME GÖTÜRÜYOR DUBLİN (A.A) - 23.11.2010 - Borç krizini aşabilmek için Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım talebinde bulunan İrlanda için yeni yılın başında erken genel seçim görünüyor. İrlanda ekonomisinin olumsuz seyriyle bağlantılı olarak bir süredir liderliği sorgulanan ve muhalefet partilerince istifası istenen İrlanda Başbakanı Brian Cowen, 2011 bütçesine ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından meclisin feshini isteyeceğini açıkladı. Başbakan Cowen, koalisyon ortağı Yeşiller Partisi'nin, bütçe sürecinin ardından hükümetten desteğini çekeceğini açıklaması ve genel seçimin Ocak ayının ikinci yarısında yapılmasını istemesi üzerine harekete geçmek durumunda kaldı. Partisi Fianna Fail'in bakanlarını acilen toplantıya çağıran Başbakan Cowen, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, 2011 bütçesi meclisten geçirilene ve ekonomik konulara ilişkin gerekli yasal düzenlemeler yapılana kadar görevde kalacağını bildirdi. Cowen, partili bakanlarla yaptığı açıklamada, 2011 bütçesi, 4 yıllık tasarruf planı ve AB-IMF yardım paketinin İrlanda için büyük önem taşıdığına işaret ederek, hükümetin ve meclisin bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin öncelikli olduğunu vurguladı. Başbakan Cowen, seçim tarihinin, meclisin feshinden sonra kararlaştırılacağını kaydetti. -ÖNCE BÜTÇE- Bu arada, AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn adına açıklamada bulunan Amadeu Altafaj, 2011 bütçesinin meclisten geçirilmesinin, İrlanda'ya yapılacak AB-IMF yardımı için "gerekli" olduğunu söyledi. Altafaj, İrlanda devlet kanalı RTE'ye yaptığı açıklamada, seçim kararının bir iç mesele olduğunu, bununla birlikte Başbakan Cowen'in 2011 bütçesine ilişkin sürecin seçimden önce tamamlanacağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. İrlanda hükümeti 4 yıllık bütçe planının ayrıntılarını yarın açıklamayı planlıyor. 2014 yılına kadar öngörülen toplam 15 milyar avro tasarrufun 6 milyar avroluk kısmı 7 Aralık'ta meclise sunulacak 2011 bütçesi için düşünülüyor. Bütçe sürecinin tamamlanmasının haftalar alabileceği ve genel seçimin Şubat ya da Mart ayına kalabileceği yorumları yapılıyor.