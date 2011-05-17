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Dünya

İrlanda'da Kraliçe'ye bombalı karşılama

İkinci Elizabeth’in bugün İrlanda’ya yaptığı tarihi ziyaretin başlamasından saatler önce, bir otobüsün bagajında ev yapımı bomba bulundu.

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth İrlanda’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştiriliyor. İrlanda’nın yüzyıl önce bağımsızlığı kazanmasından sonra gerçekleşen bu düzeydeki ilk ziyaret öncesinde ise bomba alarmı yaşandı.



Bugün başlayacak ziyaretten saatler önce bir otobüsün bagajında ev yapımı bir bomba bulundu. Askeri yetkililer bombanın kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıkladı.

İrlandalı cumhuriyetçi muhaliflerin dün de Londra'da yaptıkları bombalı saldırı tehdidinde bulunmuşlardı. Polisin isteği üzerine ordu birliklerinin Kildare bölgesine konuşlandırıldığı, bomba parçalarının incelenmek üzere polise teslim edildiği belirtildi.

Bomba alarmından sonra İngiltere Dışişleri bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin planlandığı şekilde yapılacağı duyuruldu.


Kraliçe'ye bombalı karşılama100 yıl sonra ilk ziyaret

İrlanda Cumhuriyeti en son 1911 yılında Kral Beşinci George tarafından, Birleşik Krallık'ın parçası olduğu sırada ziyaret edilmişti. Kraliçe'ye, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip eşlik edecek. Ziyaret sırasında, İngiltere Başbakanı David Cameron'un da İrlanda'ya gelmesi bekleniyor.


Bağımsızlık anıtına çelenk

Kraliçe ziyaret sırasında, İrlanda'nın bağımsızlığı için ölenlerin anısına "Garden of Remembrance" - Anı Parkı'na çelenk bırakacak. Kraliçe, ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Mary McAleese ile bir araya gelecek, ardından başkent Dublin'in yanı sıra, Kildare ve Cork kentlerini de gezecek.


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