T24 - AB yardımıyla mali krizden çıkmayı umut eden İrlanda’da koalisyon dağıldı. Meclisteki kritik bütçe oylaması öncesinde Yeşiller’in koalisyondan çekilmesiyle, AB yardımı da belirsizliğe girdi.



Derin bir mali kriz yaşayan İrlanda'da koalisyon hükümetinden ayrılan Yeşiller Partisi, ülkede siyasi ve ekonomik belirsizliği artırdı.

Koalisyonun küçük ortağı Yeşiller'in lideri John Gormley, hükümetten çekilme kararlarına gerekçe olarak, Başbakan Brian Cowen ile erken seçim tarihi konusundaki anlaşmazlıklarını, yeni bakan atamaları konusunda geçen hafta yaşanan gerilimi ve bankacılık kriziyle ilgili görüşmelerden haberdar edilmemiş olmalarını gösterdi. Yeşiller, erken seçimlerin 11 Mart'tan önceye alınması taleplerini yineledi.



Kurtarma paketi belirsizliğe girdi

Yeşiller'in çekilmesiyle mecliste çoğunluğu kaybeden hükümet, zor bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Mali krizden çıkış için AB ve IMF'den 67 milyar euroluk kurtarma paketi bekleyen hükümet, bu desteği alabilmek için Meclis'ten 2011 bütçesini geçirmek sorunda. Ancak sıkı mali tedbirler öngören ve halk tarafından protestolarla karşılanan bütçe tasarısına, erken seçimler öncesinde partiler ve milletvekillerinin destek verip vermeyecekleri belirsizliğini koruyor.

Hükümetten ayrılan Yeşiller, seçimlerin erkene alınması koşuluyla tasarıyı muhalefet sandalyelerinden desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı. Başbakan Cowen ise seçimlerin 11 Mart'ta yapılmasında ısrar ediyor.



Cowen'a parti içinden isyan

Koalisyonu dağılmaktan kurtaramayan Brian Cowen, kendi partisi içerisinde de sıkıntılı günler yaşıyor.

Artan muhalefet üzerine hafta sonunda partisi Fianna Fail'in liderliğinden ayrılma kararı alan Cowen, erken genel seçime kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini belirtmişti. Parti genel başkanlığı için Eski Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Maliye Bakanı Brian Lenihan, Turizm Bakanı Mary Hanafin ve Sosyal Koruma Bakanı Eamon O'Cuiv şimdiden adaylıklarını açıkladı.



Koltuğunu bırakmıyor

Parti liderliğini kaybeden ve kamuoyu desteği azalan Başbakan Cowen, siyasette art arda aldığı darbelere rağmen, Başbakanlık koltuğunu bırakmıyor. Sorumluluğunu yerine getireceğini ve 2011 bütçe tasarısı yasalaşana kadar görevde kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Cowen, tasarının hızla geçirilmesi için tüm siyasi partilerin en kısa zamanda bir karara varmalarını istedi.

Başbakan Cowen, bütçe tasarsı konusunda muhalefet partilerini ikna edebilmek için Maliye Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle birlikte bugün ikna turlarına başlıyor.



Güvenoyu sınavını geçemeyebilir

Muhalefetteki İşçi Partisi, bütçe tasarısının bu hafta içinde Meclis'te oylanmasını, Meclis'in Cuma günü kendini feshederek en erken tarihte erken seçimlerin yapılmasını talep ediyor. İşçi Partisi, bu taleplerinin kabul edilmemesi durumunda hükümeti düşürmek için Meclis'te güven oylaması isteyeceklerini açıkladı.

Yeşiller'in koalisyondan ayrılması nedeniyle, hükümetin olası bir güven oylamasında düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Böyle bir durumda 2011 bütçe tasarısının rafa kalkması ve ülkenin derhal erken seçime gitmesi bekleniyor.

Siyasi gözlemciler, hükümet ile muhalefet partilerinin bugünkü görüşmelerde anlaşması durumunda bütçe tasarısının gelecek hafta oylanabileceğini, erken seçimin de 11 Mart yerine Şubat ayında yapılabileceğini kaydediyorlar.