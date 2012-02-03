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Ekonomi

İrlanda'da işsizlik oranı yüzde 14,2 DUBLİN (A.A)

03 Şubat 2012 14:35

-İrlanda'da işsizlik oranı yüzde 14,2 DUBLİN (A.A) - 03.02.2012 - İrlanda'da işsizlik ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. İrlanda Merkez İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son rakamlar ülkedeki işsizlik oranının yüzde 14,2 olduğunu gösterirken, özellikle uzun süredir işsiz olanların sayısının endişe verici olduğu belirtiliyor. Ekonomik büyümenin hız kazandığı 1990'larda ve 2000'lerin başında hızla büyüyen sektörlerin işçi gereksinimini neredeyse karşılayamayan İrlanda, krizin patlak verdiği 2008'den bu yana diğer sorunlarla birlikte işsizlikle de yüzleşmek durumunda kaldı.

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