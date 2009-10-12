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Dünya

İrlanda'da İNLA silahlı mücadeleye son verdi

İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu (İNLA) "şiddet eylemlerine son verdiğini" açıkladı.

12 Ekim 2009 03:00

İrlanda Ulusal Kurtuluş Ordusu (İNLA) "şiddet eylemlerine son verdiğini" açıkladı.

Örgütün siyasi kanadı olarak bilinen İrlanda Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi, bugün İrlanda'nın Bray kentinde düzenlenen gösteride bir açıklama yaparak, "silahlı mücadeleye son verdiklerini, bundan sonra yola siyasi ve barışçı kanallardan devam edeceklerini" duyurdu.

Açıklamanın yapılmasından önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, "Gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi.

Kurulduğu 1974 yılından bu yana "Cumhuriyetçi örgütlerin en acımasızı" olarak nitelenen İNLA, 1998'de ateşkes ilan etmiş, ancak geçen 11 yılda şiddet eylemlerini "düşük düzeyde" sürdürmüştü.

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