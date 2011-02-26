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Dünya

İRLANDA'DA FINE GAEL BİRİNCİ DUBLİN (A.A) 

26 Şubat 2011 12:48

-İRLANDA'DA FINE GAEL BİRİNCİ DUBLİN (A.A) - 26.02.2011 - İrlanda'daki dün düzenlenen milletvekili genel seçiminin ardından devlet televizyonunun yaptırdığı sandık çıkış anketine göre Fine Gael seçimin galibi olacak, ancak büyük olasılıkla tek başına hükümet kuramayacak. Devlet televizyonu RTE'nin oy sayımına geçilmeden önce açıkladığı anket sonucuna göre, Fine Gael'e verilen destek yüzde 36,1, İşçi Partisi'ne verilen destek yüzde 20,5, Fianna Fail'e verilen destek ise yüzde 15,1 oranında çıktı. Sinn Fein'e verilen desteğin yüzde 10,1'e yükseldiğini gösteren ankete göre, Yeşiller Partisi yüzde 2,7 oranında destek aldı. RTE'nin sandık çıkış anketine 3500 kişinin katıldığı belirtildi. İrlanda'da milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarını belirleyecek oy sayımına, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) geçilecek.

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