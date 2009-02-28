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Dünya

İrlanda'da film gibi soygun

İrlanda'da yaşanan film gibi soygunun ardından polisin yaptığı baskında çete üyeleri ve çalınan paranın bir bölümü ele geçirildi

28 Şubat 2009 02:00

İrlanda polisi, bir banka çalışanının ailesini rehin alarak bankadan milyonlarca Euro'luk soygun yapmasını sağlayan çete üyelerini yakaladı.

İrlanda polisi, dün gece Dublin'in kuzeyindeki Phibsborough ve batısındaki Blanchardstown'da 2 eve baskın düzenleyerek, çalınan paranın en az üçte birini ele geçirdi. Polis, olayla ilgili biri kadın 7 kişiyi de gözaltına aldı.

Çete, dün Dublin'de İrlanda Bankası'nın bir şubesinde çalışan Shane Travers adlı kadının ailesini rehin alarak, bankadan 7 milyon Euro para çalmasını sağlamıştı. Kadının erkek arkadaşını, 5 yaşındaki oğlu ile annesini bağlayan çete üyeleri, Travers'ın kendileriyle işbirliği yapmaması halinde ailesini öldürmekle tehdit etmişlerdi.

Travers, bankadan 7 milyon Euro'yu çalarak çete üyelerine vermiş ve bunun üzerine aile üyeleri serbest bırakılmıştı. Polis çalınan paranın miktarını açıklamamış, ancak basın bunun 7 milyon avro olduğunu duyurmuştu.

İrlanda'da aileleri rehin alınarak banka çalışanlarına zorla soygun yaptırma rastlanan bir durum, ancak genelde düşük miktarlarda paralar elde ediliyor.

2004'te, 2 Northern Bank çalışanı bir çetenin 50 milyon dolar çalmasına yardımcı olmaya zorlanmıştı.

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