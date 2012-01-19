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Dünya

İrlanda'da eski rahibe taciz suçlaması DUBLİN (A.A)

19 Ocak 2012 00:48

-İrlanda'da eski rahibe taciz suçlaması DUBLİN (A.A) - 18.01.2012 - Kiliseye bağlı kurumlarda çocuk istismarı konusunun gündemden düşmediği İrlanda'da eski bir rahip, 55 ayrı taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.  Adı yasal gerekçelerle açıklanmayan 72 yaşındaki zanlının, 1960, 1970 ve 1980'li yıllarda çok sayıda çocuğa ''sarkıntılık'' yapmakla suçlandığı belirtildi. Dublin Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan din adamının suçlamaları kabul etmediği, davanın 25 Ocak'a ertelendiği belirtildi. İrlanda'da hükümetin talimatıyla hazırlanan bazı raporlar, ülkedeki kiliselerde bir dönem görev yapmış çok sayıda din adamının çocuk istismarına karıştığını gözler önüne sermiş, iddialar koyu Katolik İrlanda ile Vatikan'ı karşı karşıya getirmişti. Başbakan Enda Kenny, Vatikan'ı, ''taciz soruşturmalarına engel olmak ve kendi gücünü, itibarını korumak adına çocuklara tecavüz ve işkence edilmesini hafife almakla'' suçlamıştı.

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