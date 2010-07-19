-İRLANDA'DA EŞCİNSEL ÇİFTLERE HAKLAR DUBLİN (A.A) - 19.07.2010 - İrlanda'da eşcinsel çiftlerin birlikteliğine "yasal tanınma" sağlayan tasarı yasalaştı. Ay başında meclisten geçirilen ve İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese tarafından bugün onaylanan yasa, eşcinsel çiftlere, mülkiyet, sosyal yardım, veraset, nafaka, emekli aylığı ve vergi gibi alanlarda "evliliğe benzeyen" haklar tanıyor. İrlanda Adalet Bakanı Dermot Ahern, yaptığı açıklamada, yasanın binlerce İrlandalı kadın ve erkeğin haklarının korunması açısından büyük önemi olduğunu vurgulayarak, bunun, "medeni birliktelik" için başvuruda bulunacak çiftler kadar, onların yakınları, aileleri ve toplumun geneli için de çok olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Yasanın sosyal yardım ve vergi alanlarında gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, çiftlerin resmi başvurularına gelecek yıl ocak ayında başlaması bekleniyor.