-İRLANDA'DA DAHA FAZLA TASARRUF GEREKEBİLİR DUBLİN (A.A) - 08.04.2011 - Borç krizindeki İrlanda'da hükümetin, ekonominin toparlanması için önümüzdeki yıllarda daha fazla tasarruf tedbirine ihtiyaç duyabileceği belirtildi. Maliye Bakanlığı uzmanlarının yeni Bakan Micheal Noonan için hazırladığı brifing belgelerine göre hükümetin, gelecek yıllarda özellikle sosyal yardım bütçesinde öngörülenden daha fazla kesintiye gitmesi gerekiyor. Belgelerde, hükümetin başta eğitim olmak üzere diğer sektörlerdeki tasarruf gereksinimlerini de yeniden gözden geçirmek durumunda kalabileceğine de işaret ediliyor. İrlanda'da 25 Şubat'ta yapılan genel seçim öncesinde eski hükümet, kamu harcamalarında kesintiler ve vergi artışlarıyla 4 yıl içinde toplam 15 milyar avro tasarruf planlıyordu. Yerini yeni hükümete bırakan Fianna Fail-Yeşiller Partisi koalisyonu, halkın tepkisine rağmen aldığı katı ekonomik tedbirlerle borç krizinin altından kalkamayınca, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonundan yardım istemek durumunda kalmıştı.