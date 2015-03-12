T24 LogoT24 Logo
Dünya

İrlanda'da bir günlüğüne uyuşturucular serbest olacak

Yasal boşluk sebebiyle, ekstazi, ketamin ve metamfetaminin de dahil olduğu uyuşturucular İrlanda'da bir günlüğüne serbest olacak

12 Mart 2015 15:22

Yasal boşluk sebebiyle, ekstazi, ketamin ve metamfetaminin de dahil olduğu uyuşturucular İrlanda'da bir günlüğüne serbest olacak. İrlanda mahkemeleri 1977'de çıkartılan uyuşturucu düzenlemelerinin meclisten onay almaması nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek bu düzenlemeleri iptal etti.

Bunun sonucunda İrlanda Meclisi yasaları tekrar geçirmek üzere toplandı ancak oluşan yasal boşluktan dolayı perşembe gününe kadar yasalar uygulamaya konamayacak. Bu da içinde ekstazi, ketamin ve metamfetaminin de bulunduğu kimi uyuşturucuların 24 saatliğine serbest olması anlamına geliyor.

haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre, acil olarak toplanan meclis, Sinn Fein'in ülkeden göçenlerin oy kullanabilmesine dair yasa teklifini de ertelemek zorunda kaldı. 

ETİKETLER

irlandauyuşturucubirgünlükserbest

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24