İrlanda'da bir günlüğüne uyuşturucular serbest olacak

Yasal boşluk sebebiyle, ekstazi, ketamin ve metamfetaminin de dahil olduğu uyuşturucular İrlanda'da bir günlüğüne serbest olacak. İrlanda mahkemeleri 1977'de çıkartılan uyuşturucu düzenlemelerinin meclisten onay almaması nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek bu düzenlemeleri iptal etti.

Bunun sonucunda İrlanda Meclisi yasaları tekrar geçirmek üzere toplandı ancak oluşan yasal boşluktan dolayı perşembe gününe kadar yasalar uygulamaya konamayacak. Bu da içinde ekstazi, ketamin ve metamfetaminin de bulunduğu kimi uyuşturucuların 24 saatliğine serbest olması anlamına geliyor.

haber.sol.org.tr'de yer alan habere göre, acil olarak toplanan meclis, Sinn Fein'in ülkeden göçenlerin oy kullanabilmesine dair yasa teklifini de ertelemek zorunda kaldı.