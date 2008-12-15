İrlanda'da bankalara 'kısmi kamulaştırma'

İrlanda'da bankalar kısmen kamulaştırılıyor. Bankalarına doğrudan mali yardım yapan hükümetler kervanına dün İrlanda hükümeti de katıldı.



Maliye Bakanlığı, hisseleri borsada yüzde 92'ye varan düşüşler kaydeden İrlanda'daki bankalara, toplam 13 milyar dolar kredi açacaklarını duyurdu. Bu rakam ilk bakışta fazla gibi görünmeyebilir; ama İrlanda ekonomisinin boyutları düşünüldüğünde durum farklı.

Örneğin İngiltere'nin açıkladığı paketten daha büyük.



Hatta BBC ekonomi muhabirlerinden Joe Lynam, bunun İrlanda bankacılık sisteminin kısmen kamulaştırılması anlamına geldiğini söylüyor.



Bankalara sermaye aktarımı, İngiltere ile başlamış, daha sonra ABD ile bazı Avrupa ülkeleri onu takip etmişti. Amerika şimdi iflasın eşiğine gelen otomotiv sanayisine benzer bir yardım düşünüyor.



Fakat Dünya Bankası Başkanı Robert Zellick, zengin ülkelerin ekonomilerini canlandırma çabalarının, kalkınmakta olan ülkelere büyük zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Zellick, Reuters'a verdiği mülakatta, bazı önlemlerin yoksul ülkelerde şimdiden piyasalara yönelik fonları artırma girişimlerini güçleştirdiğini söyledi.



Zellick ayrıca ekonomik karışıklığın, insani yardımların tükenmesine, işsizlikte artışa sebep olabileceğini, bunun da yeni bir korumacılık dalgasını başlatabileceğini öne sürdü.

Zoellick'e göre çeşitli sektörlere garantiler veren gelişmiş ülke hükümetlerinin, kendilerine gün gelip kullanabilecekleri "bir çıkış stratejisi" hazırlaması ya da gerektiğinde acilen disiplin sağlaması şart.



Dünya Bankası başkanı, "Bu adımı hemen şimdi atsınlar demiyorum ama atmazlarsa da bunun faturasını gelişmekte olan ülkeler ödeyecek" dedi.



Robert Zoellick'e göre zengin ülkelerin bankalarına verdiği garantiler yüzünden, gelişmekte olan ülkeler, iyi bütçeler yapmış olsalar bile, uluslararası piyasalarda para bulmakta zorlanıyor.

Ayrıca bugünün kurtarma paketleri, şişmiş bütçeler ve nakit fazlaları yaratarak geleceğin sorunlarının tohumlarını da atıyor olabilir.



Bu nedenle de Zoellick'e göre bir süre sonra verilen kredilerin dizginlenmesi, nakdin merkez bankalarınca piyasadan çekilmesi şart.

