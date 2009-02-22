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Ekonomi

İrlanda'da 100 binler sokağa döküldü

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 100 bini aşkın kişi, hükümetin ekonomik krizi ele alma yöntemini protesto etti.

22 Şubat 2009 02:00

İrlanda'nın başkenti Dublin'de 100 bini aşkın kişi, hükümetin ekonomik krizi ele alma yöntemini protesto etti. Gösteri, İrlanda Ticaret Sendikaları Kongresi tarafından organize edildi.

Kongre yetkilisi Sally-Anne Kinaha, BBC'ye yaptığı açıklamada, göstericilerin, "krizle baş edebilmek için kendi hükümetlerinden yardım bekledikleri" mesajını iletmek istediklerini söyledi.

Avrupa'nın bir dönem en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip İrlanda da, ABD’den yayılan küresel krizin dalgalarından etkilendi.

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